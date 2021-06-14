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"أهل الحديث بباكستان": قرار المملكة بخصوص الحج صائب ويوافق الشريعة

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أكدت أنه يتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد نظراً لاستمرارها عالمياً

نوهت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان بقرار حكومة المملكة بقصر أداء فريضة الحج لهذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة، مؤكدة أنه قرار صائب يناسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد؛ نظراً لاستمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في برقيتي تأييد تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، من عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الرئيس العام للجمعية البروفيسور ساجد مير، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الأمين العام للجمعية الدكتور حافظ عبد الكريم.

وأكدت الجمعية أن هذه القرارات تأتي حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج والمواطنين والمقيمين، منوهة بحرص قيادة المملكة العربية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إقامة شعائر الإسلام في كل الظروف والأحوال، ومنها شعيرة الحج التي هي من أهم شعائر الإسلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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