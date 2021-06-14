أخبار عاجلة

مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم -
"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية -
مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية -
استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً"

Print
صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً" صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً"
أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق المرأة

صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها

أقدمت صحيفة "بهادري حريديم" الإسرائيلية، على إخفاء وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة نشرتها اليوم (الاثنين)؛ باعتبار أن "إظهار وجوه النساء حرام شرعاً" حسب المعتقدات التوراتية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأصولية.

ونشرت الصحيفة صورة جماعية لأعضاء الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا" نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وفقاً لـ" اليوم".

وأخفت "بهادري حريديم" وجوه 9 وزيرات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ ما أدى إلى إثارة انتقادات واسعة في إسرائيل من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»

محافظ كفر الشيخ يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «٣٠ يونيو»