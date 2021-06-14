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الدنمارك تستدعي السفير الروسي بسبب انتهاك مقاتلات روسية لمجالها الجوي

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الدنمارك تستدعي السفير الروسي بسبب انتهاك مقاتلات روسية لمجالها الجوي الدنمارك تستدعي السفير الروسي بسبب انتهاك مقاتلات روسية لمجالها الجوي

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استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، الاثنين، السفير الروسي في كوبنهاجن على خلفية قيام طائرات حربية روسية بانتهاك المجال الجوي للدنمارك الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن بيان لوزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود :«أن انتهاك المقاتلات الروسية للمجال الجوي الدنماركي مرتين هو انتهاك خطير وغير مقبول وينتهك القوانين الدولية»، موضحة أنه من المقرر أن يبحث وزير الخارجية، الذي يحضر قمة «الناتو» في بروكسل، اليوم الحادث مع زملائه من دول حلف شمال الأطلسي.

وكانت وزارة الدفاع الدنماركية أعلنت في وقت سابق أن مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد مرتين خلال يوم واحد.

المصرى اليوم

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