الصحة الأردنية: 10 وفيات و546 إصابة جديدة بـ كورونا

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أعلنت الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لتصل حصيلة المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 743877 إصابة.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الأردن منذ بدء الجائحة إلى 9602 وفاة.

وأجري اليوم19664 فحصا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.78%، ووصل إجمالي فحوص كورونا إلى 7.563575 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء 750، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 726932، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حالياً 7343.

وسُجلت 63 حالة إدخال للمستشفيات، فيما خرجت 57 حالة من المستشفيات، ويتلقى العلاج في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 501 إصابات.