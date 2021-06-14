أخبار عاجلة

مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
باحثون يطورون أول جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب في العالم -
"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
مرتادو منتزه سيسد بالطائف يشكون من انتشار الممارسات العشوائية -
مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية -
استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الصحة الأردنية: 10 وفيات و546 إصابة جديدة بـ كورونا

Print
الصحة الأردنية: 10 وفيات و546 إصابة جديدة بـ كورونا الصحة الأردنية: 10 وفيات و546 إصابة جديدة بـ كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و546 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لتصل حصيلة المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 743877 إصابة.

وارتفعت حصيلة الوفيات في الأردن منذ بدء الجائحة إلى 9602 وفاة.

وأجري اليوم19664 فحصا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.78%، ووصل إجمالي فحوص كورونا إلى 7.563575 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء 750، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 726932، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حالياً 7343.

وسُجلت 63 حالة إدخال للمستشفيات، فيما خرجت 57 حالة من المستشفيات، ويتلقى العلاج في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 501 إصابات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

بعد تأكيد أمريكا على دعم إسرائيل «أيًا كان من يحكمها».. هل تندلع نيران الحرب من جديد؟ (تقرير)

بعد تأكيد أمريكا على دعم إسرائيل «أيًا كان من يحكمها».. هل تندلع نيران الحرب من جديد؟ (تقرير)

لماذا تتباهى «حماس» بالنصر في «حرب القدس» رغم الدمار ؟ (تقرير)

لماذا تتباهى «حماس» بالنصر في «حرب القدس» رغم الدمار ؟ (تقرير)