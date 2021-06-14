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وزير الزراعة العراقي يبحث مع السفير المصري في بغداد مجالات التعاون المشترك

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وزير الزراعة العراقي يبحث مع السفير المصري في بغداد مجالات التعاون المشترك وزير الزراعة العراقي يبحث مع السفير المصري في بغداد مجالات التعاون المشترك

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بحث وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، مع السفير المصري في بغداد وليد إسماعيل، التعاون في المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

وذكر بيان للوزارة ان «الخفاجي التقى السفير اسماعيل، وبحث معه العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فضلا عن التفاهمات والاتفاقيات الزراعية التي وقعت مؤخراَ اثناء زيارة الوزير لجمهورية العربية، وانشاء مركز بحوث زراعية، والتعاون في المجالات العلمية والانتاجية التي تختص بالجوانب النباتية والحيوانية»

كما تم بحث مواصلة جهود التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وديمومة العلاقات بغية تحقيق النهوض الزراعي الشامل ،الذي يخدم مصالح الشعبين.

المصرى اليوم

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