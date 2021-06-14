افتتاح أعمال دورة «تنمية مهارات المرأة العربية في القيادة والتواصل للترشح في الانتخابات»

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انطلقت أعمال اليوم الأول من دورة (تنمية مهارات المرأة العربية في القيادة والتواصل للترشح في الانتخابات)، والتي تُعد أولى الدورات التدريبية لعام 2021 ضمن برنامج (التمكين السياسي للمرأة في المنطقة العربية) والذي تتبناه منظمة المرأة العربية منذ عام 2010 وتعقد في إطاره سنويًا عددًا متنوعاً من الأنشطة والدورات التدريبية.

وافتتحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، أعمال الدورة بكلمة رحَّبت فيها بجميع المشاركات، وأوضحت أن هدف المنظمة الرئيس هو العمل الميداني على زيادة قدرات النساء، وتخفيف وتذليل العقبات والتحديات التي تحول بين المرأة وبين المساواة التامة بينها وبين الرجل في الفرص والحقوق في مختلف المجتمعات العربية، لافتة إلى أن تعزيز المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة هو جزء من هذا الهدف.

وأكدت أن تمكين النساء ضروري؛ لأن المرأة لديها تراكم تاريخي من الضعف في عدة مجالات، وهي بالتالي ليست في موقع متساوٍ مع الرجل، وأنه حتى وإن نصت القوانين على المساواة التامة في مجال مثل الترشح للانتخابات مثلا، إلا أن واقع الأمر أن المرأة تبدأ من مكان بعيد جداً عن المكان الذي يبدأ منه الرجل، لذلك تسعى منظمة المرأة العربية، من خلال برامج تمكين النساء، لردم هذه الفجوة وبالأخص في المجال السياسي؛ نظراً لأن المجال السياسي هو مجال مفصلي أساسي وله تأثير هيكلي على كل المجالات الأخرى، لأنه مجال صُنع القرار العام الذي يتصل بالجماعة ككل.

وأوضحت أن هناك مسارات وتجارب مختلفة على صعيد تطوير أوضاع المرأة في مختلف الدول العربية، وأن المنظمة- كآلية إقليمية- تستفيد من عملية تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية في سائر الفعاليات التي تنظمها.

كما أكدت كيوان أن مسألة الصور النمطية المرتبطة بالمرأة في المجتمعات العربية تقضي على كل التقدم الذي تحققه وتعيدها إلى المهام التقليدية، مشددة على أهمية تسليح النساء في العالم العربي بقدرات ومهارات ومعلومات وخبرات تسمح لهم بتجاوز الصور النمطية وفرض أدوارها المتنوعة.

وتتناول هذه الدورة عدداً من الموضوعات تتضمن: نظرة عامة حول تطور المشاركة السياسية والأنظمة الانتخابية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما تناقض قضية (التمييز الإيجابي إزاء المرأة دوليـاً وعربياً) وما يتعلق بتقييم التدابير الاستثنائية لتسهيل مشـاركة المرأة، كما تلقي الضوء على (المشاركة الانتخابية للمرأة في العالــم العربــي: مقارنات ودروس)، و(الحملات الانتخابية، وأطر اللعبة الانتخابية، والأطر التنظيمية والقانونية للعملية الانتخابية)، و(القيادة والتواصل في العملية الانتخابية)، من حيث مهارات القيادة، وأهمية التواصل وأنواعه في العملية الانتخابية، وبناء صورة المرشحة، والتشبيك وبناء التحالفات، وأجندة المرأة في الحملات الانتخابية، كما تناقش موضوع (النسوية والمشاركة السياسية)، ومقاربة النوع الاجتماعي، وبناء الخطـاب السياسـي وتضمين بعـد النـوع في الأجندة السياسية، و(الإنفاق الانتخابي)، والضوابط القانونية للإنفاق.

وتُعقد فعاليات الدورة افتراضياً عبر تطبيق زووم على مدار أربعة أيام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2021، وتُشارك فيها (31) متدربة من خمس دول عربية هي: لبنان، فلسطين، تونس، عمان وموريتانيا.