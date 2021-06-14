رئيس البرلمان العربي : مسيرة الأعلام ستؤدي إلى تفجر أوضاع المنطقة

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حذَّر عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من خطورة اندلاع مواجهات جديدة في مدينة القدس المحتلة وتفجر الأوضاع في المنطقة، في حال إصرار القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» على تنظيم ما تسميه بـ«مسيرة الأعلام» حول المسجد الأقصى المبارك الذي تنتوي تنفيذها يوم غدٍ الثلاثاء، محذراً من الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة، وما يمثله من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأكد «العسومي» في بيان الاثنين، أن هذه الخطوة الاستفزازية ستؤدي إلى تأزم الأوضاع من جديد، فضلاً عن تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة في المنطقة، في أعقاب الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف سياساتها الاستفزازية، التي لن تجلب إلا مزيدًا من العنف والدَّمار للمنطقة، فضلاً عن أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لجميع قواعد القانون الدولي، وتعكس تحديا سافرا لكل قرارات الشرعية الدولية.