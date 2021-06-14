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250 مليون دولار صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية خلال 5 شهور

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250 مليون دولار صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية خلال 5 شهور 250 مليون دولار صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية خلال 5 شهور

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أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية أنه نتيجة لما حققته منتجات الإسماعيلية من الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة والتى أصبحت تغزو أسواق العالم فإن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية والأوروبية خلال الفترة من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مايو الماضي٢٠٢١ قد بلغت نحو ٢٤٩.٢ مليون دولار، وذلك لكمية إجمالية قدرها ١٩٣٦٩٤٩٤ طنا، منها ١٨٠٥٤٠٩٠طنا من الفاكهة الطازجة والمجمدة و٧٥٦ طنًا من الخضروات الطازجة والمجمدة و١٣١٤٦٤٣ طنًا من المحاصيل الحقلية والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن إجمالي عدد الشهادات التصديرية خلال تلك الفترة قد بلغ ٢٠٤٤ شهادة، منها ٢٥٣ شهادة فقط خلال شهر مايو.

من جانبه أشار المهندس السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال شهر مايو الماضى فقط بلغ حوالي ٣٩.٩مليون دولار، وذلك لكمية قدرها ٣٨٢٦٥٧ طنًا والتى شملت تصدير منتجات برتقال وفول سودانى وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة ومعجون طماطم وملوخية خضراء وعصير برتقال ولب مانجو ولب جوافة وحمص ولب قرع.

وقد تم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من إيطاليا وإسبانيا وهولندا والسودان ولبنان والهند والأردن والإمارات وليبيا والكويت.

المصرى اليوم

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