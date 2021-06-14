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«كاف» يُبلغ الأهلي بموقف أيمن أشرف من المشاركة أمام الترجي

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«كاف» يُبلغ الأهلي بموقف أيمن أشرف من المشاركة أمام الترجي «كاف» يُبلغ الأهلي بموقف أيمن أشرف من المشاركة أمام الترجي

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أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خطاباً رسمياً للنادي الأهلي اليوم الأثنين، أكد خلاله على أحقية اللاعب أيمن أشرف في المشاركة أمام الترجي التونسي في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان النادي الأهلي قد أرسل استفسار في وقت سابق حول مدى صحة مشاركة المدافع بعد حصولة على بطاقة صفراء خلال مواجهة نهضة بركان في مباراة السوبر الأفريقي والتي حسمها بطل .

وقال الكاف أن السوبر الأفريقي بطولة مختلفة ولا تُضاف البطاقات الصفراء أو الحمراء إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا وهو ما يعني صحة مشاركة أيمن اشرف أمام الترجي.

ومن المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفاً على منافسه الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

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