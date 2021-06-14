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جمهور إليسا عن صورتها الأخيرة: «إنتي مين .. يارا ولا أحلام؟»

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نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة حديثة لها على موقع التواصل «إنستجرام» وكتبت معلقة عليها بالانجليزية «Counting the days to be reunited singing with all of my Saudi audience in lovely Riyadh» أو أعد الايام التي التقي واغني فيها مع جمهوي السعودي في مدينة الرياض الحبيبة

وجاءت تعليقات جمهورها ما بين معجب بالصورة ومتسغرب من شكل أو نيولوك الفنانة الجديد، والذي تغير عن شكلها القديم وبأنهم لم يعرفوها، حيث شبهها البعض بالمطربة يارا، وشبهها اخرون بالمطربة احلام، واخرون قالو انها تشبه المطربة المصرية آمال ماهر.

جدير بالذكر أن إليسا ستقوم بإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل، في العاصمة ، الرياض مع الفنان وائل كفوري.

المصرى اليوم

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