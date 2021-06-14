مايان السيد تحتفل بعيد ميلاد والدها : الأكثر دعمًا لنا

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احتفلت الفنانة الشابة مايان السيد، بعيد ميلاد والدها ونشرت «مايان» عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، صورة جمعتها بوالدها من الطفوله معه معلقه عليه بقولها: «عيد ميلاد سعيد للأب الأكثر دعماً لنا».

من ناحية أخرى كانت مايان قد لفتت الأنظار إليها، منذ أيام بظهورها بحفل زفاف الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة جاءت كـ «عروسة البحر».

وظهرت مايان مؤخرا مع أبطال مسلسل «حرب أهلية» في برنامج «معكم منى الشاذلي» وتحدثت عن كواليس مشاركتها ب3 أعمال درامية في ماراثون رمضان الماضى وتحديداً مسلسل حرب أهلية وقالت: «كنت قلقانة بشأن مشهد موتى في حرب أهلية، وعندما أبلغنى المخرج سامح عبدالعزيز بالتفاصيل ذهبت البيت وبدأت أبحث عن حالات الوفاة عن طريق الخنق، وبدأت أتدرب على ذلك مع أختى في البيت، وبعد انتهاء المشهد بكيت بسبب سقوطى على الأرض الذي أدى لجرحى، واحتضننى المخرج سامح عبدالعزيز لتهدئتي».