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بسبب «مرآة سيارة».. عاطلان يقتلان تاجر بعد ملاحقته في الإسماعيلية

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بسبب «مرآة سيارة».. عاطلان يقتلان تاجر بعد ملاحقته في الإسماعيلية بسبب «مرآة سيارة».. عاطلان يقتلان تاجر بعد ملاحقته في الإسماعيلية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط عاطلين وراء مقتل تاجر في الإسماعيلية، عقب مشادة بين المتهمين وقائد سيارة ملاكي كان برفقته المجني عليه، تسبب في كسر مرآة السيارة ملك أحد المتهمين.

تلقى ضباط مركز الإسماعيلية بلاغًا من المستشفى الجامعى باستقباله جثة تاجر، 63 سنة، وما قرره صديق المتوفى «مدرس» أنه أثناء قيادته سيارته الملاكي وبرفقته صديقه المتوفي، حدثت مُشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة ملاكي أخرى لقيام قائدها بكسر مرآة السيارة ملكه، وعقب التحرك فوجئ بقيام قائدها وقائد سيارة ملاكي ثانية بملاحقته، وحاولا إيقافه وأطلق قائد السيارة الأخيرة عيارًا ناريًا تجاهه، فأودى بحياة صديقه، ولاذا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط مباحث الإسماعيلية، توصل إلى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما «عاطل»، 25 سنة، ونجل عمه «عاطل»، 26 سنة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وقيامهما بملاحقة السيارة لإجبار قائدها على التوقف، وقيام الثاني بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش تجاه السيارة، ما أدى إلى وفاة مرافق قائد السيارة، وأرشدا عن السلاح المستخدم وعدد من الطلقات والسيارتين المستخدمتين.

المصرى اليوم

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