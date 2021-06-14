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تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الزاوية الحمراء» إلى 7 يوليو

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الزاوية الحمراء» إلى 7 يوليو تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«خلية الزاوية الحمراء» إلى 7 يوليو

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء»،لجلسة 7 يوليو المقبل.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

المصرى اليوم

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