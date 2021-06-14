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فريق صيادلة مستشفى قناة السويس يفوز بالمركز الثالث في مبادرة هيئة الدواء

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فريق صيادلة مستشفى قناة السويس يفوز بالمركز الثالث في مبادرة هيئة الدواء فريق صيادلة مستشفى قناة السويس يفوز بالمركز الثالث في مبادرة هيئة الدواء

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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن فوز فريق مستشفى الجامعة التخصصي بالمركز الثالث في مبادرة الرعاية الصيدلية ممارسات دوائية متميزة
( ١٠٠ مشروع )، والتي نظمتها هيئة الدواء المصرية.

وأضاف الدكتور هاني الدمياطي مدير مستشفى الجامعة التخصصي إن المبادرة تستهدف لرفع وعي كافة الصيادلة من أجل ممارسات دوائية جيدة لصيادلة المؤسسات الحكومية والخاصة والصيادلة الإكلينكيين .

وأكدت الدكتورة مروة الجمل رئيس فريق الصيادلة بالمستشفى ومدير الإمداد الطبي أن المبادرة تهدف كذلك لرفع وعي المجتمع والصيادلة حديثي التخرج من خلال البرامج التأهيلية المتاحة ضمن المبادرة وهي كما يلي:

الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، الصيدلة الإكلينيكية، تخصص رعاية مركزة، كبار الممارسات الصيدلية في تخصص الأورام، تأهيل الصيادلة الجدد للممارسات الدوائية الجيدة بالمنشآت الصحية، والتثقيف الدوائي.

هذا ويضم فريق صيادلة مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي الصيادلة علياء عادل على- داليا سيد خلف- حسام الدين مصطفى محمد- مروة ابو بكر سلامة.

المصرى اليوم

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