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قافلة طبية بمركز شباب «كفر المرازقة» بقلين في كفر الشيخ

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قافلة طبية بمركز شباب «كفر المرازقة» بقلين في كفر الشيخ قافلة طبية بمركز شباب «كفر المرازقة» بقلين في كفر الشيخ

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية كفر المرازقة لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وتأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في بيان لها، أن القافلة ضمت 12 عيادة لـ 10 تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والأنف والأذن والجلدية والنساء والتوليد وجراحة الفم والأسنان»، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، حيث شاهدت إقبال كبير من أهالى القرية.


أوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1863 مترددا وإجراء تحاليل لعدد 183 مريضا وأشعة لعدد 43 مريضا وعمل تقارير طبية لعدد 13 مريضا وتحويل 57 حالة لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، ويتم صرف جميع الأدوية بالمجان من صيدلية القافلة. إلى جانب تدشين عدد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة المستجد حضرها 1137 زائرا.

المصرى اليوم

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