مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل راغبي تلقي لقاح كورونا

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استقبلت مراكز الشباب بقرى محافظة كفر الشيخ أعداداً كبيرة من المواطنين المسجلين من راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، للتخفيف على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالقرارات تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا كورونا.



وأعرب نورالدين، عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظرا لمجهوداتهم الكبيرة في مواجهة الفيروس، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار في استكمال الجهود، مناشدا جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن 150 مركزا للشباب من بينهم مركزي شباب شنو وبيلا التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية «وحدة الطب العلاجي» والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة يستقبلون المواطنين متلقي لقاح كورونا المستجد، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا .

وأضاف محروس، أنه تابع استقبال المواطنين بمركز شباب شنو، لتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيراً إلى مراكز الشباب تقدم خدمات للمواطنين خلال الأزمة، مؤكداً التعاون مع الدكتورة أمانى شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وعميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي ومسؤولة غرفة أزمات كورونا بمديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد بركات، مساعد الطب العلاجى، والدكتور محمد قنديل، مساعد مدير إدارة المستشفيات، وهويدا بلتاجى، مدير مركز شباب شنو، لتوفير كل سبل الراحة للراغبين في تلقي لقاح كورونا.