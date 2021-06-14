محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولي تعاون بين كلية الطب جامعة الفيوم، ومديرية الصحة، وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، لدعم الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة والتأمين الصحي بالكوادر البشرية لرفع مستوى المهارات التدريبية والفنية للأطباء، وأعضاء الفريق الطبي بالمحافظة. بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والنائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب.

قال محافظ الفيوم إن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون فيما بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات البشرية المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري بما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة، مضيفاً أن توقيع البروتوكولين يسهم في دعم المستشفيات باحتياجها من الأطباء، وتقديم خدمة صحية مناسبة للمرضى.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن بروتوكول التعاون الأول قام بتوقيعه الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والبروتوكول الثاني قام بتوقيعه عميد كلية الطب، والدكتورة هبه عاطف رئيس فرع الفيوم للتأمين الصحي.

وأضاف، أن توقيع البروتوكولين يتضمن التعاون المباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الإهتمام المشترك، والمشاركة في تشغيل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم، وفرع التأمين الصحي بالمحافظة، ويشملان برامج دعم الخدمات الطبية بالكوادر العلمية في مختلف التخصصات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة بالمسشفيات من خلال المشاركة في الكشف، والمناظرة، والعمليات، والمبادارت التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى برامج التأهيل العلمي والتدريب والزمالة المصرية.

ولفت المتحدث الرسمي، أن توقيع البروتوكولين، يتضمن قيام كلية الطب جامعة الفيوم بتلبية إحتياجات مستشفيات مديرية الصحة، وفرع التأمين الصحي بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة وعلاجها، وإجراء العمليات الجراحية للمرضى، فضلاً عن القيام بالتدريب الفعلي والإكلينيكي على حالات الأقسام، ومتابعة التدريب بالعيادات الخارجية بتلك المستشفيات، مع إلتزام أعضاء الهيئة العلمية بكلية الطب بالحضور طبقاً لجداول معتمدة وذلك لتغطية العمل بالمستشفيات على مدار الشهر.

وأشار، «التوني» أن البرتوكولين يتضمنان وضع خطة متكاملة، وتنظيم ورش العمل والندوات، وإعداد كتيبات إرشادية وتوعوية خاصة بالخدمات الصحية المقدمة لرفع مستوى الخدمات الصحية للأطباء، مع الاستجابة للإستدعاءات الطارئة للأطباء والعمل بأقسام العيادات، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة بالمستشفيات، وكذا الإشراف على تقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى.