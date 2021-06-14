محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولي تعاون بين كلية الطب جامعة الفيوم، ومديرية الصحة، وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، لدعم الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة والتأمين الصحي بالكوادر البشرية لرفع مستوى المهارات التدريبية والفنية للأطباء، وأعضاء الفريق الطبي بالمحافظة. بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والنائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب.
قال محافظ الفيوم إن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون فيما بين كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات البشرية المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري بما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة، مضيفاً أن توقيع البروتوكولين يسهم في دعم المستشفيات باحتياجها من الأطباء، وتقديم خدمة صحية مناسبة للمرضى.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن بروتوكول التعاون الأول قام بتوقيعه الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والبروتوكول الثاني قام بتوقيعه عميد كلية الطب، والدكتورة هبه عاطف رئيس فرع الفيوم للتأمين الصحي.
وأضاف، أن توقيع البروتوكولين يتضمن التعاون المباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الإهتمام المشترك، والمشاركة في تشغيل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم، وفرع التأمين الصحي بالمحافظة، ويشملان برامج دعم الخدمات الطبية بالكوادر العلمية في مختلف التخصصات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة بالمسشفيات من خلال المشاركة في الكشف، والمناظرة، والعمليات، والمبادارت التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى برامج التأهيل العلمي والتدريب والزمالة المصرية.
ولفت المتحدث الرسمي، أن توقيع البروتوكولين، يتضمن قيام كلية الطب جامعة الفيوم بتلبية إحتياجات مستشفيات مديرية الصحة، وفرع التأمين الصحي بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة وعلاجها، وإجراء العمليات الجراحية للمرضى، فضلاً عن القيام بالتدريب الفعلي والإكلينيكي على حالات الأقسام، ومتابعة التدريب بالعيادات الخارجية بتلك المستشفيات، مع إلتزام أعضاء الهيئة العلمية بكلية الطب بالحضور طبقاً لجداول معتمدة وذلك لتغطية العمل بالمستشفيات على مدار الشهر.
وأشار، «التوني» أن البرتوكولين يتضمنان وضع خطة متكاملة، وتنظيم ورش العمل والندوات، وإعداد كتيبات إرشادية وتوعوية خاصة بالخدمات الصحية المقدمة لرفع مستوى الخدمات الصحية للأطباء، مع الاستجابة للإستدعاءات الطارئة للأطباء والعمل بأقسام العيادات، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة بالمستشفيات، وكذا الإشراف على تقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى.