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محافظ أسوان يبحث مع السفير الإندونيسي أوجه التعاون المختلفة

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محافظ أسوان يبحث مع السفير الإندونيسي أوجه التعاون المختلفة محافظ أسوان يبحث مع السفير الإندونيسي أوجه التعاون المختلفة

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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة إندونيسيا الصديقة بالقاهرة لطفي رؤوف والوفد المرافق له، وذلك بحضور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، حيث رحب محافظ أسوان بزيارة السفير الإندونيسي .

كما استعرض أوجه التعاون المختلفة الممكن تنفيذها خلال المرحلة القادمة في ظل توافر المقومات الاقتصادية والإستثمارية والسياحية والجغرافية التي تتميز بها أسوان، بجانب الإستغلال الأمثل للثروات المحجرية والتعدينية والسمكية، وكذلك التصنيع الزراعى للتمور ولاسيما مع وجود حوالى 2 مليون نخلة تنتج أجود أنواع التمور الجافة، بالإضافة إلى توافر من الطرق الدولية التي تربط أسوان بدولة السودان الشقيق، وأيضاً المطارات والموانئ النيلية في إتجاه الأسواق الإفريقية .

وأضاف اللواء أشرف عطية، بأن أسوان جاهزة لإستقبال السياحة الإندونيسية في ظل تنوع المنتج السياحي والثقافي والتراثي، علاوة على تصنيع المنتجات البيئية واليدوية، موضحاً بأن جميع المطارات والمزارات السياحية يطبق فيها الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيرس كورونا مع تلقى العاملين فيها للقاح .

ومن جانبه قدم السفير الإندونيسي شكره لمحافظ أسوان على حسن وحفاوة الإستقبال، حيث أن هذ اللقاء يأتي ضمن السعي لتعميق العلاقات المشتركة بين وإندونسيا، والتواصل المستمر بين الشعبين الصديقين، بجانب مواصلة تبادل التعاون المشترك في جميع المجالات، لافتاً إلى أن إندونيسيا تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بمشروعات تتعدى استثماراتها الـ100 مليون دولار في مختلف القطاعات، وبالتوازي مع ذلك هناك تبادل سياحي بين الجانبين، ولذا فأنه مخطط عقد لقاءات مشتركة مع وكلاء السفر ومديرى الشركات السياحية لوضع برامج سياحية للأفواج السياحية الإندونيسية .

وفي ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الإندونيسي تسليم دروع التكريم والهدايا التذكارية تقديراً للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين الجانبين، وتأكيداً على ترحيب أسوان به وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وأندونيسيا .

المصرى اليوم

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