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النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بشقة

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النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بشقة الزمالك النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بشقة

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تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحي ، إذ تلقت النيابة، اليوم الاثنين، كتاب «مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» ومرفقاته، المتضمن إبلاغ «النيابة العامة» بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحي الزمالك بالقاهرة.

وقد شُكل فريق من «المكتب الفني للنائب العام» لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأي صورة وعبر أي وسيلة، والالتزام بما تصدره «النيابة العامة» وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

المصرى اليوم

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