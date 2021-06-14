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بعيداً عن يورو 2020 .. هالاند يقضي عطلته بزي ثمنه 50 ألف جنيه .. صور

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ظهر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في جزيرة ميكونوس اليونانية وهو يقضي عطلته الصيفية وذلك بعدما فشل منتخب بلاده في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ونشرت جريدة «ديلي ميل» الإنجليزية صوراً للاعب الشاب وهو يتواجد على أحد شواطيء الجزيرة اليونانية رفقة عدد من الأصدقاء.

وقالت الصحيفة أن تكلفة الزي الذي ارتداه هالاند في الصور تبلغ نحو 2250 جنبه إسترليني وهو ما يقترب من 50 ألف جنيه مصري.

ويعد هالاند من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم ويمتلك عروض قوية من أبرز الأندية الأوروبية ويأتي في مقدمتها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وتمكن صاحب ال20 عام من تسجيل 27 هدف خلال 28 مباراة لعبها مع بروسيا دورتموند في الدور الألماني خلال الموسم الأخير بالإضافة إلى 10 أهداف من 8 لقاءات في دوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند خلال العطلة الصيفية
إيرلينج هالاند خلال العطلة الصيفية
إيرلينج هالاند خلال العطلة الصيفية
إيرلينج هالاند خلال العطلة الصيفية
إيرلينج هالاند خلال العطلة الصيفية

المصرى اليوم

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