أخبار عاجلة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة -
استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة» -
بعد تأكيد أمريكا على دعم إسرائيل «أيًا كان من يحكمها».. هل تندلع نيران الحرب من جديد؟ (تقرير) -
لماذا تتباهى «حماس» بالنصر في «حرب القدس» رغم الدمار ؟ (تقرير) -
السيسي يتابع المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي «الدلتا الجديدة» -
هجوم برلمانى على وزير العدل بسبب الشهر العقارى.. ونائب: مديرون بالمصلحة يتقاضون رشاوى -
الطقس القادم أسوأ.. الأرصاد تكشف 12 يوما من الحر الشديد والرطوبة العالية -
بعد هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي.. كيف ستتطور الأوضاع في إثيوبيا؟ (تقرير) -
"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أهل الحديث بباكستان": قرار المملكة بخصوص الحج صائب ويوافق الشريعة

Print
أكدت أنه يتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد نظراً لاستمرارها عالمياً

نوهت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان بقرار حكومة المملكة بقصر أداء فريضة الحج لهذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة، مؤكدة أنه قرار صائب يناسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويتماشى مع احتياطات جائحة كورونا المستجد؛ نظراً لاستمرار الجائحة وظهور تحورات جديدة له في العالم.

جاء ذلك في برقيتي تأييد تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، من عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الرئيس العام للجمعية البروفيسور ساجد مير، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الأمين العام للجمعية الدكتور حافظ عبد الكريم.

وأكدت الجمعية أن هذه القرارات تأتي حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج والمواطنين والمقيمين، منوهة بحرص قيادة المملكة العربية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على إقامة شعائر الإسلام في كل الظروف والأحوال، ومنها شعيرة الحج التي هي من أهم شعائر الإسلام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني

السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني

مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية

مفتي عام المملكة يستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية

استشاري أمراض الدم "الفريح": السعودية رائدة في زراعة الخلايا الجذعية

السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني

السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني