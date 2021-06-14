بث مباشر ..مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد الآن

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تواجه إسبانيا نظيرتها السويد مساء اليوم الأثنين 14-6-2021 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».
وتقام مباراة إسبانيا والسويد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرةعبر قنوات bein sports 1
تشكيل إسبانيا
حراسة المرمى: سي
خط الدفاع: لورينتي، لابورت، باو توريس، ألبا.
خط الوسط: تياجو ألكانتارا، رودري، كوكي.
خط الهجوم: فيران توريس، موراتا، مورينو.
وتعد المجموعة الخامسة من المجموعات المتوسطة القوى في جود السويد وسلوفاكيا وبولندا إلى جانب إسبانيا.