بث مباشر ..مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد الآن

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تواجه إسبانيا نظيرتها السويد مساء اليوم الأثنين 14-6-2021 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وتقام مباراة إسبانيا والسويد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرةعبر قنوات bein sports 1

تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: سي

خط الدفاع: لورينتي، لابورت، باو توريس، ألبا.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، رودري، كوكي.

خط الهجوم: فيران توريس، موراتا، مورينو.

وتعد المجموعة الخامسة من المجموعات المتوسطة القوى في جود السويد وسلوفاكيا وبولندا إلى جانب إسبانيا.