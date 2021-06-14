«التعليم العالي»: إعفاء الطلاب الفلسطينيين بالجامعات الحكومية من المصروفات الدراسية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهود دعم الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للقضية الفلسطينية والشغب الفلسطيني تأييدا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إعفاء الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الحكومية من المصروفات الدراسية بالكامل، فيما أعلن المعهد الكندي العالي تخفيض 50% على المصروفات الدراسية للطلاب الفلسطينين.

وقدم المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد الخاصة، مساهمات تجاوزت 57 مليون جنيه لإعادة إعمار قطاع غزة، وتسلم صندوق تحيا مصر مبالغ المساهمات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.