بروفايل.. «رئيسى».. محافظ متشدد مؤيد للقمع فى إيران

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يعكس إبراهيم رئيسى، المرشح المتشدد، والأوفر حظًا للفوز فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، صورة رجل الدين الوقور، ويرسم لنفسه صورة المدافع عن الطبقات المهمّشة وحامل لواء مكافحة الفساد.

ويعد حجة الإسلام رئيسى، 60 عاما، الذى يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، من السياسيين المحافظين المتشددين، ومدافعا عن النظام العام، ويرفع فى الانتخابات المقررة فى دورتها الأولى، 18 يونيو الجارى، شعار مواجهة «الفقر والفساد».

وعلى المبدأ نفسه، خاض الانتخابات الرئاسية عام 2017، ونال 38% من الأصوات، لكن ذلك لم يحل دون فوز المعتدل حسن روحانى بولاية ثانية، ولا يحق لروحانى الترشح للانتخابات المقبلة بعد ولايتين متتاليتين فى منصبه، وهو الحد الأقصى المسموح به دستوريًا.

ولد رئيسى فى مدينة مشهد، شمال شرق إيران، فى نوفمبر 1960، وبدأ بتولى مناصب عامة فى سن مبكرة، إذ عُيّن مدعيا عاما فى مدينة كرج قرب طهران، وهو لا يزال فى العشرين من عمره، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

أمضى رجل الدين الشيعى ذو العمامة السوداء، قرابة 3 عقود فى هيكلية السلطة القضائية، متنقلا بين مناصب عدة، منها مدعى عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة اعتبارا من 2004 حتى 2014، حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.

وفى 2016، أوكل إليه المرشد الأعلى على خامنئى مهمة رعاية العتبة الرضوية المقدسة فى مدينة مشهد، وعيّنه بعد 3 أعوام على رأس السلطة القضائية أحد الأركان الأساسية للنظام السياسى. ويعمل رئيسى، الذى يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى الكاريزما، بوحى الدروس الدينية والفقهية لخامنئى.

وقام رئيسى، الذى يشتهر بردائه الدينى ونظارتين رفيعتين ولحية، بتدريس مواد فقهية ودينية فى الحوزات العلمية اعتبارا من عام 2018، خصوصا فى مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.

وتطرح وسائل إعلام إيرانية اسم رئيسى كخلف محتمل للمرشد الأعلى خامنئى الذى بلغ الـ82 عاما، كما أن رئيسى عضو فى مجلس الخبراء الذى تعود إليه صلاحية تسمية المرشد.

متزوج من جميلة علم الهدى، أستاذة علوم التربية فى جامعة شهيد بهشتى بطهران، ولهما ابنتان تحملان شهادات فى الدراسات العليا. وينظر إلى رئيسى كالمرشح الوحيد القادر على أن يجمع حول شخصه تأييد مختلف المعسكرات السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين «الأصوليين»، من المرشحين السبعة، ومن بينهم 5 من المحافظين المتشددين الذين نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة فى تاريخ الجمهورية الإسلامية.

لكن رئيسى يدرك أن مهمة الحصول على إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح المجتمع الإيرانى بكل تنوعه، ستكون أصعب، خصوصا فى ظل الانقسام بشأن مسائل عدة من أهمها الحريات الشخصية.

وفى ظل خيبة أمل من عدم تحقيق روحانى (2013-2021) تعهداته الانتخابية، تعهّد رئيسى الدفاع عن «حرية التعبير» و«الحقوق الأساسية لكل المواطنين الإيرانيين» و«الشفافية». لكن وعودا كهذه لا تجد صدى لدى المعتدلين والإصلاحيين الذين يعتبرون أن رئيسى تنقصه الخبرة السياسية، ما يجعله غير متمكّن من الحكم. وأكد رئيسى، حال فوزه، على نيته «تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية»، والقضاء على «أوكار الفساد». ويستند فى ذلك إلى العمل الذى قام به خلال توليه السلطة القضائية.

وقد حصلت فى عهده محاكمات عديدة بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد، وطالت الإجراءات قضاة يشتبه بضلوعهم فى ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودا سابقا فى إيران. لكن المعارضين فى الخارج يربطون بين رئيسى وحملة الإعدامات التى طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعى العام للمحكمة الثورية فى طهران، لكنه نفى ضلوعه فى هذه الإعدامات أو المسار الذى أفضى إليها، وأبدى تقديره لـ«الأمر» الذى أصدره الإمام الراحل الخمينى، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وكان رئيسى من المؤيدين للقمع الذى قامت به السلطات لمواجهة احتجاجات «الحركة الخضراء» التى تلت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس المحافظ الأسبق محمود أحمدى نجاد عام 2009. وقال عن الاحتجاجات: «سنواصل مواجهة مثيرى الشغب حتى النهاية وسنقتلع جذور الفتنة».