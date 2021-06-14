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زيلينسكي: أوكرانيا تظهر «كل يوم» استعدادها للانضمام إلى حلف الناتو

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زيلينسكي: أوكرانيا تظهر «كل يوم» استعدادها للانضمام إلى حلف الناتو زيلينسكي: أوكرانيا تظهر «كل يوم» استعدادها للانضمام إلى حلف الناتو

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أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بأن لدى بلاده إرادة قوية للانضمام إلى حلف «الناتو».

وفي حديثه مع ثلاث وكالات دولية، قال زيلينسكي: «نحن نظهر كل يوم أننا مستعدون للانضمام إلى الحلف (الناتو)، أكثر من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لأننا في حالة حرب منذ سبع سنوات».

وكان الرئيس الأوكراني طلب بالفعل في أبريل المنصرم من حلف الناتو تسريع إجراءات انضمام بلاده إلى الحلف.

كما أعرب زيلينسكي عن أسفه لأن نظيره الأمريكي، جو بايدن، سيعقد في البدء لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل أن يلتقي به، حيث أكد زيلينسكي أنه «كان من الأفضل لو عقد الاجتماع (مع بايدن) قبل قمة جنيف بين الرئيسين» المرتقبة يوم الأربعاء القادم.

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