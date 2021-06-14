الفنانة المغربية هدى مجد: مسلسل «نسر الصعيد» سبب شهرتي

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قالت الفنانة المغربية هدى مجد، إنها منذ ولادتها وهي فنانة؛ حيث أن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني أثناء عيد العرش وكان لا بد من عمل مسرحيات في المدرسة وكنت صغيرة إبان ذلك وكنت أشارك في جميع المسرحيات في المدرسة وجميع الأنشطة الفنية؛ لذا أنا أحب التمثيل منذ صغري.

وأضافت «مجد»، خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أنها كانت محظوظة جداً لأنها شاركت في أعمال فنية مع قامات فنية كبيرة في المغرب، ومنهم نبيل عيوشة، والمخرج حسن بنجلون في أول عمل فني في حياتي بعنوان «الغرفة السوداء» ومثَل المغرب في مهرجانات عالمية.

وتابعت: «شاركت في أعمال مصرية عديدة منها المسلسل الكوميدي «الكبير أوي» الجزء الخامس، مع الفنان أحمد مكي، ثم توالت الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الأعمال الكويتية والمصرية ومنها مسلسل»الحالة ج«، و»الزيبق«مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومسلسل»بين عالمين«مع طارق لطفي، ومسلسل»الآنسة فرح«، لكن جاءت انطلاقتها وشهرتها الحقيقية في مصر من خلال مشاركتها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل»نسر الصعيد«.