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رسمياً.. أكرم حسني وهيفاء وهبي يطلقان كليب «لوكنت» عبر يوتيوب ()

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رسمياً.. أكرم حسني وهيفاء وهبي يطلقان كليب «لوكنت» عبر يوتيوب (فيديو) رسمياً.. أكرم حسني وهيفاء وهبي يطلقان كليب «لوكنت» عبر يوتيوب ()

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طرح الفنانان أكرم حسني وهيفاء وهبي، «كليب غنائي» جديد، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ ويحمل عنوان « عبر قنواتهما على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» والتي ستصدر كأغنية «سينجل» يفتتح موسم الصيف الغنائي هذا العام.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة «لو كنت» ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن انسانا فماذا سيصبح؟ من خلال طرح أفكار توضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وتستمر الألحان ليقدما حواراً كوميدياً يحمل لمحة من التحدي مع تصاعد الإيقاع وهبوطه.

وعلق أكرم حسني : «بداية جديدة لمفاجأت كثيرة قادمة إن شاء الله». وأضاف أكرم أن هيفاء وهبي نجمة كبيرة وذكية ولها شعبية وجمهور كبير في ولبنان والوطن العربي والعمل معها إضافة لأي فنان أو فنانة على المستويين الفني والانساني أيضاً.

يذكر أن أكرم حسني أطلق أمس هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة وكتب عليها «لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف» بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها «لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه» بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر ولبنان، وشارك الهاشتاج عدد كبير من نجوم الفنان.

وكانت آخر أعمال أكرم حسني أغنية مسلسل لؤلؤ «إن جيت للحق» بالتعاون مى عمر، ومن تلحين مصطفي العسال وتأليف أكرم حسني.

المصرى اليوم

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