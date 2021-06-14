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صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً"

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صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً" صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها "حراماً"
أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق المرأة

صحيفة إسرائيلية تخفي وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الجديدة باعتبارها

أقدمت صحيفة "بهادري حريديم" الإسرائيلية، على إخفاء وجوه الوزيرات في صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة نشرتها اليوم (الاثنين)؛ باعتبار أن "إظهار وجوه النساء حرام شرعاً" حسب المعتقدات التوراتية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأصولية.

ونشرت الصحيفة صورة جماعية لأعضاء الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا" نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وفقاً لـ" اليوم".

وأخفت "بهادري حريديم" وجوه 9 وزيرات في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ ما أدى إلى إثارة انتقادات واسعة في إسرائيل من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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