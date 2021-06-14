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"جامعة سعود" تطلق البرنامج الصيفي لتأهيل طلبة الثانوية للمرحلة الجامعية

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تستهدف الطلاب والطالبات داخل وخارج المملكة

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اليوم البرنامج الصيفي لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من مختلف مناطق المملكة للدراسة الجامعية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي، أن ذلك البرنامج النوعي يهدف إلى تعريف الطلبة بالحياة الجامعية وإجراءات القبول والتسجيل بالجامعات وكيفية اختيار التخصص الجامعي والتعرف على متطلبات الدراسة الجامعية والأنشطة الطلابية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن محاضرات إثرائية في التفكير الناقد والتعليم المدمج وعادات التفوق السبع، بالإضافة إلى ورش عمل في مهارات التعلم الإلكتروني.

وأشار بأن البرنامج يقدم عن بعد بمشاركة مجموعة من الخبراء من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وبمشاركة مختلف كليات ووحدات الجامعة.

وأوضح أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية من داخل وخارج المملكة، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي، على دعمهما للمبادرات والبرامج التي تخدم أبناءنا الطلاب وتساهم في تسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية.

وللتسجيل ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط: https://ksu.edu.thaka.sa/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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