قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضبط 1260 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسكندرية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، 1260 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية نشاط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسمي شرطة ثالث المنتزه وأول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهداف أحد العناصر الإجرامية وبتفتيش مسكنه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه تم ضبط 136 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13،600 كيلو جرام وبندقية خرطوش وسيارة ملاكي ومبلغ مالي وهاتفين محمول وميزان حساس، كما تم ضبط 1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام مخبأة بمخزن سري أسفل أرضية الجراج و64 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,400 كيلو جرام بداخل سيارة وفردين خرطوش وطبنجة معدلة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبإستهداف العنصرين الآخرين تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعثر بحوزتهما على 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وقد بلغ إجمالي المواد المخدرة المضبوطة 1260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 126 كيلو جرامًا، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 8 ملايين و820 ألف جنيه تقريبًا.