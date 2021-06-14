تعيين أول مديرة للنيابة الإدارية في قنا

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أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح الاثنين، بتعيين كل من المستشارة شيرين ماهر أحمد العشماوي، مديرًا للنيابة الإدارية ببركة السبع بمحافظة المنوفية.

و المستشارة داليا عبدالهادي حسين مديرًا للنيابة الإدارية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وبذلك يصبح عدد المستشارات المديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو 2020 وحتى الآن ٢٤ من عضوات الهيئة.

وتعد المستشارة داليا عبدالهادي حسين، أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة قنا.

ومن الجدير بالذكر أن اختيار المستشارات المذكورات تم وفقًا لمعياري الجدارة والكفاءة وتكريسًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا.