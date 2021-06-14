أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 1567 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح -
الضرائب تتحدث عن نفسها.. قوانين وتعديلات وشركات جديدة منذ 2016 (تفاصيل) -
محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان وحدة الحروق بمستشفى المرزوق (صور) -
زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
نائب لوزير العدل: هل شكل المحاكم عاجبك يا سيادة الوزير -
الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تفتح النار على «فتاة الفستان» -
نيكول سابا : انتهيت من تصوير كليب «الجو حلو».. وهذا سبب تأجيل «حفلة فركشة» -
السعودية.. الثانية عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -
رئيس جامبيا يستقبل أمين الندوة العالمية للشباب الإسلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تعيين أول مديرة للنيابة الإدارية في قنا

Print
تعيين أول مديرة للنيابة الإدارية في قنا تعيين أول مديرة للنيابة الإدارية في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح الاثنين، بتعيين كل من المستشارة ماهر أحمد العشماوي، مديرًا للنيابة الإدارية ببركة السبع بمحافظة المنوفية.
و المستشارة داليا عبدالهادي حسين مديرًا للنيابة الإدارية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وبذلك يصبح عدد المستشارات المديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو 2020 وحتى الآن ٢٤ من عضوات الهيئة.

وتعد المستشارة داليا عبدالهادي حسين، أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة قنا.

ومن الجدير بالذكر أن اختيار المستشارات المذكورات تم وفقًا لمعياري الجدارة والكفاءة وتكريسًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام حبيب يفجر مفاجآت: «الراجل اللي مخلفني مفتري.. وهجيب حق شيرين بالقانون» (فيديو)

حسام حبيب يفجر مفاجآت: «الراجل اللي مخلفني مفتري.. وهجيب حق شيرين بالقانون» (فيديو)

شيرين عبد الوهاب: زوجي حسام حبيب من أنضف الرجالة ويحبني أكتر من نفسه

شيرين عبد الوهاب: زوجي حسام حبيب من أنضف الرجالة ويحبني أكتر من نفسه

نوال الزغبي تدعم شيرين بعد أزمة التسجيل الصوتي المُسرّب: «الله دائمًا معك»

نوال الزغبي تدعم شيرين بعد أزمة التسجيل الصوتي المُسرّب: «الله دائمًا معك»

والد حسام حبيب ينفي التسجيل الصوتي المنسوب له عن استغلال شيرين: «مش صوتي»

والد حسام حبيب ينفي التسجيل الصوتي المنسوب له عن استغلال شيرين: «مش صوتي»