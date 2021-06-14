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ضبط تشكيل عصابى لجلب الألعاب النارية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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ضبط تشكيل عصابى لجلب الألعاب النارية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضبط تشكيل عصابى لجلب الألعاب النارية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، تشكيل عصابي لجلب الألعاب النارية من إحدى الدول وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة عدد من الأشخاص بمختلف المحافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالألعاب النارية «بدون ترخيص»، وقيام 3 منهم بجلبها عن طريق التهريب من إحدى الدول، وقيام أحدهم بعرضها للبيع عن طريق إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» والتواصل مع عملائه من خلالها وإتمام البيع من خلال محفظة بنكية خاصة بأحد البنوك، وتحويلات نقدية عن طريق إحدى شركات الاتصالات، وشحنها للمحافظات بواسطة أحدهم.

كما توصلت التحريات إلى تحديد عدد من المُتعاملين معهم بعدد من المحافظات «9 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية».
وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمحال إقاماتهم، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الغربية وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، وضبطهم عدا اثنين منهم.

وعثرت قوات الأمن بحوزتهم على 7 مسدسات مُحدث صوت، و1083 طلقة مُحدث صوت، و9 جراب طبنجة، وكذلك 17 كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

المصرى اليوم

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