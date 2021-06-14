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فرجاني ساسي يتدرب بقميص .. ولاعبي الأبيض في صالة الجيم ..

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فرجاني ساسي يتدرب بقميص الزمالك.. ولاعبي الأبيض في صالة الجيم .. فيديو فرجاني ساسي يتدرب بقميص .. ولاعبي الأبيض في صالة الجيم ..

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وسط أنباء رحيل فرجاني ساسي عن وانتقاله لفريق الدحيل القطري، كشفت قناة الزمالك اليوم عن صورة للاعب التونسي خلال تدريباته في إحدى الصالات الرياضية مرتديا قميص الزمالك.

اضط هنا لمشاهدة تدريبات فرجاني ساسي بقميص الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجاً بدنياً خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بملعب النادي.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على تنفيذ البرنامج البدني للاعبين. ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وذلك قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي. ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

لمشاهدة تدريبات لاعبي الزمالك في الجيم اضغط هنا

المصرى اليوم

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