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انطلاق المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الأربعاء

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انطلاق المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الأربعاء انطلاق المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الأربعاء

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تعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس الأربعاء، المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الذي سيعقد حضوريا وعبر الدائرة التلفزيونية بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويناقش المؤتمر وفق بيان للأمانة العامة للمجلس، عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله من بينها: رؤية متكاملة حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب، وتجارب متميزة لعدد من الدول العربية في هذا المجال، كما سيناقش دور الإعلام في نشر الإرهاب والفكر المتطرف، وبرامج إعداد وتأهيل المتحدث الرسمي الأمني.

وسينعقد إثر المؤتمر الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الاعلام في الدول العربية، بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن وزارات الإعلام في الدول العربية، فضلاً عن مشاركة جامعة الدول العربية ( قطاع الإعلام والاتصال)، اتحاد إذاعات الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.

وسيناقش الاجتماع موضوعين رئيسيين يتعلق بمشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، وبمشروع الإستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.

وسترفع الأمانة العامة توصيات كل من المؤتمر والاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

المصرى اليوم

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