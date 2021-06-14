«المتحدة» توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لتطوير الدراما

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وقعت مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الاثنين، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، متمثلة في نقيب الفنانين أشرف زكي.

حضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبدالله، وعضو مجلس الإدارة عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، وحسام مصطفى، رئيس القطاع المالي.

وقال الدكتور أشرف زكي، عقب توقيع البروتوكول، إن هذا التعاون مهم جدًا والهدف منه حماية المهنة وتشغيل أعضاء النقابة فلن يمارس مهنه التمثيل في كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية وهذه عدالة فنية لابد أن تتحقق وتفعل في الفترة المقبلة، وذلك من خلال هذا التعاون.