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قالت الفنانة المغربية هدى مجد، إنها تعشق مصر بشكل كبير رغم حبي الشديد لبلدى المغرب، ولكن تعجبني البنت المصرية جدا في كل طموحاتها وعزيمتها، مشيرة إلى أن مصر هوليود الشرق في الفن وهي البوابة الرئيسية للعالمية، موضحة أنه لا يمكن لأي فنان أن ينجح في مهنة التمثيل لو لم يحبها من القلب.

وأضافت «مجد»، خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على قناة «دريم»، أنها كان لديها نقص في الثقة بالنفس بعد دخولها مهنة التمثيل وكلما جلست في المنزل بعد كل عمل فني أتحدث لنفسي بأنني أستحق تجسيد كل الأدوار الجيدة وبعدها يأتيني هاجس بأن ألملم أشيائي وأعود إلى المغرب بلدي ولكن ثقتي في الله وفي نفسي تدفعني إلى التحدي وإلى الوصول إلى النجاح المطلوب.

وتابعت: «بعد دوري في مسلسل»نسر الصعيد«والذي نجح نجاحا كبيرا والذي عرض في شهر رمضان جلست في المنزل لمدة سنتين»، مشيرة إلى أنها تحب الأعمال الفنية المصرية أكثر من المغربية لأنها الأكثر شعبية في الوطن العربي؛ إلى أن جائتني فرصة الاشتراك في مسلسل «المداح» وتم عرضه في شهر رمضان المنقضي ونجح جماهيريا جداً.