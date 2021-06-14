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الكويت تدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين بالمملكة

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الكويت تدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين بالمملكة الكويت تدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين بالمملكة
جددت وقوفها التام وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

الكويت تدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين بالمملكة

أدانت دولة الكويت اليوم وبأشد العبارات استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة وآخرها سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في مدينة عسير، ومسيرة أخرى على مدينة خميس مشيط من قبل ميليشيا الحوثي.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإجرامية التي تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي يتطلب تحرك مجلس الأمن الفوري والحاسم لوضع حد لذلك.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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