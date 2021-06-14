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أول تحرك من عبدالله بكري بعد أزمته مع إسلام عيسى

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أول تحرك من عبدالله بكري بعد أزمته مع إسلام عيسى أول تحرك من عبدالله بكري بعد أزمته مع إسلام عيسى

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أعلن عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اتخاذه كافة الاجراءات القانونية، ضد من نشر عليه أخبار كاذبة.

وكانت ترددت أنباء في الساعات الماضية، عن دخول عبدالله بكري وإسلام عيسى، في مشادة عنيفة مؤخرا استعدادا لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وقال عبدالله بكري، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك » : «تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من نشر أو أذاع خبر كاذب، يتعلق مضمونه بحدوث مشكلة بيني وبين أحد زملائي في الفريق، والذي ليس لها أي أساس من الصحة ».

وتابع : «تم تكليف المحامي الخاص بي بمتابعة الإجراء، ضد من يحاول تشوية صورتي أو نشر صورة غير أخلاقية عني».

المصرى اليوم

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