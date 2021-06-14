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النيابة تأمر بإيداع الطفل معاذ عيسى أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر

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النيابة تأمر بإيداع الطفل معاذ عيسى أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر النيابة تأمر بإيداع الطفل معاذ عيسى أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر

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أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بإيداع الطفل «معاذ عيسى» أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة، لاعتدائه على آخر بأداة، حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم «معاذ عيسى» تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت النيابة التحقيقات.

وانتقلت النيابة العامة لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به (مفتاح)، فتحفظت النيابة العامة عليه.

وسألت النيابة العامة طفلًا شاهد حدوث الواقعة، فقرر تعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما- دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

وقد أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وأخطرت «خط نجدة الطفل» بالواقعة لاتخاذ إجراءاته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

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