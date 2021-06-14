عميد معهد القلب السابق: لقاح كورونا يصلح لمصابي الضيق في الشريان التاجي

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رد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على إمكانية تناول لقاح كورونا لمصابي الضيق في الشريان التاجي، مؤكدًا أن لقاح كورونا آمن جداً وفعال، معربًا عن استغرابه الشديد ممن يحاربوا تناول اللقاحات لكورونا، إلى جانب إشاعات وفيديوهات تساعد بشكل سليم لعدم تناول اللقاح.

وأضاف «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أن هناك مواطنين متعلمين ومثقفين تهاجم عدم تناول اللقاح؛ بالإضافة إلى أن هناك دكاترة تهاجم اللقاحات، رغم أن نصف الشعب البريطاني تناول لقاحات كورونا لذلك فتحوا الملاعب وعادت الأنشطة الرياضية هناك كأول دولة بعد تناول شعبها لقاح كورونا.

وتابع: «لقاح كورونا حتى الصيني أو الألماني آمن جدا ويصلح لمرضى المصابين بضيق في الشريان التاجي وأمراض القلب»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يدخل لقاح كورونا إلى مصر دون أن يمر إلى اختبارات من الجهات الطبية المصرية والتأكد من فعاليته وآمانه على الشعب المصري.