جمال شعبان يكشف عن أعراض الإصابة بـ«الأزمة القلبية»

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك أعراضًا رئيسية تشير إلى حدوث أزمة قلبية مفاجئة، ومنها الإرهاق؛ حيث يشعر الفرد بالإرهاق عقب أداء مهام بسيطة مثل ترتيب السرير أو الاستحمام وغيرهما، ويزيد مع نهاية اليوم، أو آلام البطن حيث يظهر أحيانا في صورة غثيان المعدة سواء كانت فارغة أو ممتلئة، والشعور بالتخمة، والمعدة المتقلبة، والعديد من الأعراض الأكثر شيوعًا.

وأضاف «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، أن الشعور بالأرق يشير إلى خطر متزايد للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وتتمثل أعراضه في ارتفاع مستوى القلق وشرود الذهن، وتشمل صعوبة في بدء النوم، وصعوبة بالاستمرار في النوم، والاستيقاظ بالصباح الباكر.

وتابع: «النهجان وصعوبة التنفس خاصة عند الشعور بعدم القدرة على أخذ نفس عميق، ويحدث غالبا بين الرجال والنساء على حد سواء، ويمتد فترة قد تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بأزمة قلبية، وهي عادة علامة تحذيرية على حالة طبية طارئة»، مشيرًا إلى تساقط الشعر، حيث يُعد مؤشرًا ظاهريًا آخر على خطر الإصابة بأزمة قلبية، ويكون غالبًا أكثر تأثيرًا في الرجال فوق 50 عامًا، لكن بعض النساء قد يكنّ أيضًا عرضة للخطر.

وأشار إلى أنه من أعراض الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة عدم انتظام ضربات القلب، حيث يعاني المصاب من الشعور بالخفقان وعدم انتظام ضربات القلب، ويصاحبهما الهلع والقلق وخصوصًا بين النساء، إلى جانب العرق، حيث إن الإفراط في العرق يُعد علامة تحذير مبكرة لإمكانية حدوث أزمة قلبية، وقد يحدث في أي وقت من اليوم وخصوصًا فترة المساء، ويظهر أكثر مع النساء، كما أن آلام الصدر ممكن أن تنذر بالإصابة بأزمة قلبية.