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السفارة الهندية تنظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي لليوجا السبت

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السفارة الهندية تنظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي لليوجا السبت السفارة الهندية تنظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي لليوجا السبت

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ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية بالقاهرة، فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لليوجا، وذلك في مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة.

واعلن المركز أن الفعالية يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري العام والاتحاد المصري للكابادي.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اقتراحاً تبنته 177 دولة منها للاحتفال بيوم 21 يونيو من كل عام باعتباره يوماً عالمياً لليوجا. وفي قرارها الذي أصدرته يوم 11 ديسمبر 2014، قالت الجمعية أن اليوجا توفر نمطاً متكاملاً للصحة والسعادة وأكدت على أهمية زيادة الوعي بشأن فوائد ممارسة اليوجا حول العالم.

المصرى اليوم

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