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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات ترفيهية قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان لاعبو الفريق قد خاضوا تدريبات بدنية وإطالات بصالة الجودو بالنادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.