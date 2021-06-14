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ضبط 50 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح

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ضبط 50 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح ضبط 50 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن مطروح، نشاط أحد العناصر الإجرامية «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة الضبعة، وعثرت القوات بحوزته على 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 800 ألف جنيه تقريبًا.

المصرى اليوم

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