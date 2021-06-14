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وزير التجارة السعودي : نسعى لأن نكون الشريك التجاري الأول لمصر

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وزير التجارة السعودي : نسعى لأن نكون الشريك التجاري الأول لمصر وزير التجارة السعودي : نسعى لأن نكون الشريك التجاري الأول لمصر

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أكد وزير التجارة وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الخمس سنوات القادمة وأن تعزز كل روابط الجوار والإخاء وتسخيرها لخدمة هذا التوجه.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة بالقاهرة، إنه يتشرف بأن يكون بين الأشقاء في لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمصر العروبة ومصر الجار والشقيق، مشيرًا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين للعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ونقلها إلى مستويات ترقى إلى تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أنه يوجد في مصر 6285 شركة سعودية باستثمارات تفوق ٣٠ مليار دولار وهناك فرص عديدة للاستثمار في مصر، لافتًا إلى تواجد ٢٨٥ علامة تجارية وأكثر من 518 شركة مصرية في الأسواق السعودية والتي تعمل في مجالات عدة«.

وأردف في تصريحه في ختام اللجنة المشتركة وبعد توقيعه لمحضر اجتماعها، قائلًا: لا شك أن الاستثمار نتيجة بيئة استثمارية جاذبة وفرص واعدة وهو ما لمسناه اليوم من معالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ولاحظنا أن هناك جدية في إزالة كل التحديات والتي ـ والحمد لله ـ أزيل الكثير منها والتي كانت تواجه المستثمرين، مشيرًا معاليه إلى أن هناك فرصا جديدة واعدة للمستثمرين السعوديين والأشقاء المصريين وهناك أيضا استثمارات واعدة للحكومة السعودية في مصر.

وزاد معاليه قائلاً: إن القادم أفضل، معربًا عن أمله في أن تدور العجلة الاقتصادية في مصر والوطن العربي بأكمله بكل رخاء وتنمية باذن الله.

وأشار إلى أن الهدف من زيارته الحالية لمصر هو الارتقاء بهذه العلاقة التجارية الاقتصادية الاستثمارية وإزالة كافة التحديات التي تواجهنا، مشددًا على أنه تلقى توجيها بعمل كل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات.

من جانبها، أكدت نيفين جامع أن لديها توجيها من فخامة الرئيس عبدالفتاح باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة كل التحديات التي تعترض التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأعربت عن أملها في استمرار عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لما لها من إيجابيات كثيرة تعود على الطرفين والتي حالت جائحة كورونا دون عقدها العام الماضي.

ونوهت نيفين جامع إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة اليوم مناقشة أهم التوصيات التي انتهى إليها الخبراء من الجانبين خلال اجتماعات اللجان التحضيرية لاجتماع اللجنة الختامية اليوم حيث تم التطرق لجميع مجالات التعاون بين البلدين «التجاري – الصناعي – الاستثماري»، مبينةً أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

المصرى اليوم

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