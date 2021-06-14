أرض البترول بـ«حلوان» تثير تساؤلات النواب في اجتماع لجنة الصناعة

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تساءل أحد النواب بشأن عدم انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع.

وقالت المهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال اجتماع لجنة الصناعة، الاثنين، إن دور المحافظة تمثل في احضار بعض المستشارين لدراسة تلك الاراضي وكيفية استغلالها صناعيا، لان هذه الارض متميزة في موقعها، وان يتم تدخيل المرافق من قبل المحافظة وبالفعل تم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية للتعاون مع المحافظة لاستغلال تلك الارض ولكن لم نجد جدوى، وتم مخاطبة هيئة الاستثمار وبالفعل تم الوصول إلى مستثمر ووضع الخطة الاستثمارية معه، وهناك مفاوضاتٌ الآن لتحديد سعر الارض من قبل هيئة التنمية الصناعية لبدء التنفيذ الفعلي في الارض.

وقال أشرف رأفت، ممثل هيئة التنمية الصناعية الهيئة قامت بتسعير الارض ومخاطبة المحافظة به، موضحًا أن الأرض ترفيقها متميز جدا وأنه يمكن إستغلالها بشكل متميز، وأن الهيئة ترى أن تلك الارض يمكن أن نقيم عليها مصنع لصناعة المواتير، خاصةً أن مصر لا تنتج المواتير، واضاف انه في خلال أسبوع سوف يتم وضع التسعير والتصور النهائي لاستغلال هذه الارضي وعرضها على المستثمر.

وأوضح أن حلوان تتميز بوجود عمال بها لذلك هناك تخوف من استغلال هذه الارض سكانيا وعدم اقامة صناعات بها، وطالب الهيئة بضرورة الرد وتسهيل الاجراءات للمحافظة.

واشار إلى أن هناك أنباء تتردد بأن هذه الارض سيتم استغلالها في الأنشطة الترفيهية والسكانية، معربا عن رفضه، "لأن العامل المصري أهم بكثير خاصة لأن حلوان بها اكثر من مليون عامل نريد الحفاظ عليهم والنهوض بهم، فقيمة العامل المصري لدينا أغلى بكثير من القيمة الاستثمارية للأرض".