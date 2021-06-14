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انتظم محمد عبد السلام وأحمد فتوح وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الإثنين بملعب النادي، وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب الأوليمبي.

وشارك ثلاثي الزمالك مع المنتخب الأوليمبي في مباراتي جنوب إفريقيا الوديتين، قبل الانتظام في تدريبات الفريق اليوم.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعمل برنامج خاص لعبد السلام لعدم إرهاقه، حيث شارك في جزء من المران، بناء على تعليمات كارتيرون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.