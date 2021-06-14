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أحداد يواصل التأهيل وغموض موقفه من مباراة اسوان

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أحداد يواصل التأهيل وغموض موقفه من مباراة اسوان أحداد يواصل التأهيل وغموض موقفه من مباراة اسوان

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واصل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي خوض تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الإثنين.

ويعاني أحداد من إصابة في أنكل القدم.. حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في اقرب وقت.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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