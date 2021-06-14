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رسمياً.. تعديل موعد مباراتي والمقاصة في الكأس والدوري

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رسمياً.. تعديل موعد مباراتي الزمالك والمقاصة في الكأس والدوري رسمياً.. تعديل موعد مباراتي والمقاصة في الكأس والدوري

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أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن اتحاد الكرة أخطر النادي اليوم بتعديل موعد مباراتي الفريق أمام المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ودور الثمانية لكأس مصر.

وأضاف الرملاوي أنه تقررت إقامة مباراة الفريقين في دور الثمانية لكأس مصر المقرر لها يوم 22 يونيو الجاري في السابعة مساءً بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً باستاد السويس الجديد.

كما قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الفريقين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم 28 يونيو الجاري في السابعة مساءً باستاد الجيش بالسويس بدلا من اقامتها في الخامسة مساءً.

وكان اتحاد الكرة المصري سبق وقام بتعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلاً من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً قبل أن يتم تعديل المواعيد مجددا اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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