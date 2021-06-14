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تدريب .. برنامج بدني للاعبين قبل مواجهة اسوان

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تدريب الزمالك.. برنامج بدني للاعبين قبل مواجهة اسوان تدريب .. برنامج بدني للاعبين قبل مواجهة اسوان

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برنامجا بدنيا خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بملعب النادي.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على تنفيذ البرنامج البدني للاعبين.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وذلك قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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